Каливод назвал ожидаемым выход теннисиста Медведева в четвертьфинал Australian Open

Россиянин в матче четвертого круга победил португальца Нуно Боржеша

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев одержал достойную и ожидаемую победу над португальцем Нуно Боржешем в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 в пользу Медведева. В четвертьфинале россиянин сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

"Вполне ожидаемые победа и выход в четвертьфинал, - сказал Каливод. - До начала турнира нельзя было сказать, в какой он форме подошел к турниру, так как до него он нигде не играл, и первые его матчи не вызывали вдохновения. Сегодня же он одержал достойную победу".

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).