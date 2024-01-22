Капризов назвал провальной свою игру в первой половине сезона НХЛ

Кирилл Капризов пропустил две недели из-за травмы

ТАСС, 22 января. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов недоволен своей игрой в первой половине регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Капризов рассказал "Спорт-Экспрессу".

В 39 матчах текущего сезона Капризов забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи. Российский нападающий получил травму 30 декабря в игре с "Виннипегом" (2:4), после которой вернулся на лед 14 января.

"Чувствую себя вроде нормально, первую игру было тяжеловато, вторую - чуть получше. Причем до травмы я ощущал себя отлично, у меня как раз неплохо пошла игра. Все сбилось чутка, пропустил две недели. Сейчас надо опять набрать форму и постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую, которая получилась у меня чуть провальной", - сказал Капризов.

"Миннесота" после 46 матчей набрала 45 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона.