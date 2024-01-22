Каливод считает, что теннисистка Калинская одержала легкую победу над Паолини

Россиянка Анна Калинская в матче четвертого круга Australian Open обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:2

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская одержала легкую и уверенную победу над итальянкой Жасмин Паолини в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

Встреча завершилась со счетом 6:4 6:2 в пользу россиянки.

"Меня удивил и обрадовал выход Анны Калинской в четвертьфинал. Потенциально она очень талантливая, способная девочка. Некоторые ее матчи заканчивались не очень логично, какие-то турниры она пропускала из-за травмы. У нее очень хорошая техника, и, надо отдать должное, с возрастом и опытом в ее игру приходит мудрость, чего ей раньше не хватало. Сегодня она победила свою соперницу просто в одну калитку, выиграла легко и непринужденно", - сказал Каливод.

Калинская стала единственной россиянкой, которая дошла до четвертьфинала турнира в женском одиночном разряде. Ранее в четвертом круге Мирра Андреева проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6), Мария Тимофеева - украинке Марте Костюк (2:6, 1:6).

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).