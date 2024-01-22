Хоккеист Капризов назвал главный момент в своей карьере

Нападающий "Миннесоты" считает главным моментом победный гол в финале олимпийского турнира 2018 года

ТАСС, 22 января. Гол в овертайме финального матча олимпийского турнира 2018 года является главным моментом в карьере для российского хоккеиста Кирилла Капризова. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Капризов забросил шайбу на 10-й минуте овертайма решающего матча с командой Германии (4:3). В той игре нападающий также отметился тремя результативными передачами.

"Наверное, да. Потому что выиграли золото", - ответил Карпизов на вопрос, является ли гол в овертайме финала Олимпиады главным моментом в его карьере.

Хоккеист добавил, что мечтает снова сыграть за сборную России на международных турнирах.

Капризову 26 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира (2019). С 2020 года россиянин выступает за команду Национальной хоккейной лиги "Миннесота". Ранее он играл за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2019).