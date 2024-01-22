Клуб НХЛ "Эдмонтон" подписал контракт с двукратным олимпийским чемпионом Перри

"Чикаго" в конце ноября расторг соглашение с канадским хоккеистом

ТАСС, 22 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" подписал контракт с двукратным олимпийским чемпионом канадским нападающим Кори Перри. Об этом сообщает пресс-служба "Эдмонтона".

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Перри будет получать минимальную зарплату для игрока НХЛ $775 тыс.

Канадский нападающий начинал сезон в "Чикаго". В конце ноября клуб отстранил его от тренировок, а затем расторг контракт. 1 декабря Перри заявил, что начал работу с экспертами для решения проблем с ментальным здоровьем и злоупотреблением алкоголем.

Перри 38 лет, в нынешнем сезоне он забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата. Канадец является обладателем Кубка Стэнли 2007 года в составе "Анахайма", двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2016).

"Эдмонтон" после 42 матчей набрал 53 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Канадская команда выиграла 13 последних матчей.