Белоруссия готова принять соревнования по пяти видам спорта на Играх дружбы

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Белоруссия готова принять соревнования по пяти видам спорта в рамках Игр дружбы 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Дорохович, комментарий которого приводит телеканал "Беларусь 5".

"С 15 по 29 сентября пройдут Игры дружбы в 25 видах спорта, в которых мы планируем принять участие. Также Российская Федерация обратилась в наш адрес, чтобы пять видов состоялись в Беларуси. Это академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, современное пятиборье, велотрек, батут. Мы рассматриваем предложение - и готовы участвовать, и болеть за яркие выступления наших спортсменов", - сказал Дорохович.

В ноябре 2023 года министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что оргкомитет Игр дружбы предложил проработать вопрос по возможному проведению некоторых соревнований в Белоруссии.

Игры дружбы должны состояться с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.