Капризова признали лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге

В 4 матчах российский нападающий "Миннесоты" забросил 5 шайб и сделал 3 результативные передачи

ТАСС, 22 января. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В 4 матчах Капризов забросил 5 шайб и сделал 3 результативные передачи. В 39 матчах текущего сезона российский нападающий отметился 18 голами и 24 передачами. Он сделал хет-трик в игре с "Каролиной" (5:2), которая прошла в ночь на понедельник по московскому времени.

Второй звездой недели был признан нападающий "Бостона" Давид Пастрняк. В 3 матчах чешский нападающий забросил 5 шайб и сделал 2 голевые передачи. Третьей звездой стал канадский вратарь "Вегаса" Логан Томпсон. В 3 матчах он отразил 95,6% бросков по своим воротам и помог команде одержать 3 победы.