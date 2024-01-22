Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи Рива

Ему было 79 лет

ТАСС, 22 января. Лучший бомбардир сборной Италии по футболу Луиджи Рива умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.

21 января Рива был госпитализирован из-за сердечного приступа.

Рива выступал за сборную Италии с 1965 по 1974 год и в 42 матчах забил 35 мячей. Он является чемпионом Европы (1968) и серебряным призером чемпионата мира (1970).

В клубной карьере Рива выступал за "Леньяно" и "Кальяри", в составе которого стал чемпионом Италии в 1970 году. Нападающий трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата страны. В составе "Кальяри" он забил 207 голов и является рекордсменом клуба по этому показателю.

С 1988 по 2013 год Рива был директором и членом управляющего персонала сборной Италии.