Баскетболист "Филадельфии" Эмбиид набрал 70 очков и побил клубный рекорд Чемберлена

Также камерунский центровой сделал 18 подборов в матче НБА против "Сан-Антонио"

ТАСС, 23 января. "Филадельфия" дома со счетом 133:123 обыграла "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, на счету которого 70 очков. Также самый ценный игрок прошлого регулярного чемпионата НБА сделал 18 подборов и 5 результативных передач. У проигравшей команды больше всех очков набрал французский центровой Виктор Вембаньяма (33).

Эмбиид установил личный и клубный рекорд результативности в одном матче. Ранее рекорд "Филадельфии" принадлежал американскому центровому и двукратному чемпиону НБА Уилту Чемберлену, который в декабре 1967 года набрал 68 очков в игре против "Чикаго". Личный рекорд Эмбиида до этого был установлен в феврале 2021 года, когда камерунец набрал 50 очков.

"Филадельфия" занимает третье место в таблице Восточной конференции, на счету команды 29 побед и 13 поражений. "Сан-Антонио" располагается на последней, 15-й позиции на Западе, одержав 8 побед и потерпев 35 поражений. В следующем матче "Филадельфия" сыграет в гостях против "Индианы" 26 января. "Сан-Антонио" днем ранее примет "Оклахому".