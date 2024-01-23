Нападающий "Авангарда" Буше не удивлен лидерству Гусева в списке бомбардиров КХЛ

По мнению американского форварда, хоккеист "Динамо" является умным и технически одаренным игроком

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лидерству форварда московского "Динамо" Никиты Гусева в списке бомбардиров Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не стоит удивляться. Такое мнение в интервью ТАСС высказал американский нападающий "Авангарда" Рид Буше.

В 53 матчах Гусев набрал 70 очков (19+51) по системе "гол+пас". Гусев установил новый рекорд "Динамо" по очкам и голевым передачам за один регулярный чемпионат КХЛ.

"Гусев - технически очень одаренный игрок, умный, который хорош во всем. Неудивительно, что он является сейчас лидером гонки бомбардиров", - сказал Буше.

В 50 матчах Буше набрал 64 очка (37+27). В игре с "Локомотивом" (1:4) 21 января американец обновил клубный рекорд результативности за один регулярный чемпионат.

"Я совсем не думаю об этом, - ответил Буше на вопрос о преследовании Гусева в списке бомбардиров. - Больше сфокусирован на том, чтобы команда побеждала. Это все, что важно".