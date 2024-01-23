Буше считает, что вернуться в хоккей после большой паузы способен только Ковальчук

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук вернулся на лед после двухлетней паузы

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вернуться в хоккей после долгой паузы и играть на высоком уровне способен только нападающий московского "Спартака" Илья Ковальчук. Такое мнение в интервью ТАСС высказал американский форвард "Авангарда" Рид Буше.

40-летний Ковальчук вернулся в хоккей после двухлетнего перерыва, подписав контракт со "Спартаком". В 10 матчах текущего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги он набрал 5 очков (4+1) по системе "гол+пас".

"Я не могу представить себя, вернувшегося на лед спустя два года, - сказал Буше. - Думаю, на такое способен только он. Илья - невероятный работяга, и я не удивлен, что он смог вернуться. Но я если закончу, то закончу".

Буше и Ковальчук были одноклубниками в "Авангарде", который в 2021 году выиграл Кубок Гагарина. "Кови - невероятный парень, прекрасно, когда в раздевалке есть такие хоккеисты, как он. Он - легенда не только в России, но и везде. Он прекрасно играет, много работает за пределами льда. Наблюдать, как он тренируется, подходит к матчам, - это ценно. Для многих он - ролевая модель", - добавил Буше.

Ковальчук является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В Национальной хоккейной лиге нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и омским "Авангардом" (2021).

В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021-2022 годах Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе на Олимпийских играх.