Каливод оценил шансы теннисиста Медведева победить Хуркача на Australian Open

Соперники встретятся в четвертьфинальном матче турнира 24 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев будет иметь больше шансов на победу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против поляка Хуберта Хуркача, если сумеет втянуть его в свои варианты розыгрыша очков. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

Ранее Медведев обыграл португальца Нуно Боржеша, Хуркач победил француза Артура Казо.

"Шанс на выход в полуфинал есть у каждого. Зная росто-весовые и технические показатели Хуркача, безусловно, одним из его аргументов является подача. Медведев умеет варьировать прием подачи, проводить хитроумные комбинации. Если он втянет поляка в свои варианты розыгрыша, то у Медведева будут неплохие шансы, думаю - 60/40", - сказал Каливод.

Матч между Медведевыми и Хуркачем пройдет 24 января. Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).