Хоккеист Буше допустил, что может не вернуться в США по окончании контракта с "Авангардом"

Соглашение американского нападающего с омским клубом рассчитано до 2025 года

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский нападающий клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Рид Буше после окончания соглашения с омской командой может не вернуться в США. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В конце декабря 30-летний форвард продлил контракт с омским клубом до 2025 года.

"Скорее всего, [после завершения соглашения с "Авангардом"] я не вернусь в Америку", - сказал Буше.

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

Форвард рассказал, что уже привык к жизни в России. "В России года четыре назад я чему-то удивлялся, но уже привык ко всему, - сказал он. - Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково. Ничего необычного меня не спрашивают [в США о России]. Так, обычные вещи, ничего сумасшедшего. В целом не так много людей из Северной Америки получают шанс приехать в Россию".

В январе 2022 года Буше, игравший тогда за ярославский "Локомотив", признался в изнасиловании 12-летней девочки, когда ему было 17 лет. В начале февраля он был приговорен американским судом к четырем годам испытательного срока и году тюрьмы условно. "Локомотив" расторг с игроком контракт. В "Авангард" американец перешел в августе 2022 года.