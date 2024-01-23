Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал за допинг трех штангистов из России

Санкциям подверглись Михаил Гобеев, Армен Алекян и Дмитрий Чалый

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушения антидопинговых правил трех российских штангистов, включая серебряного призера чемпионата Европы 2010 года Михаила Гобеева. Об этом свидетельствуют материалы Международной федерации тяжелой атлетики, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Гобеев, победитель молодежного первенства Европы - 2012 Армен Алекян и обладатель Кубка России 2013 года Дмитрий Чалый дисквалифицированы на четыре года на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил спортсменами было совершено в 2012 году.

Срок дисквалификации Гобеева завершится в апреле 2026 года, Алекяна - в июне 2026-го, Чалого - в сентябре того же года.