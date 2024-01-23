Монсон сообщил, что бой-реванш с Тактаровым должен состояться в марте

Первый поединок по правилам бокса между спортсменами завершился вничью

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бой-реванш между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым должен пройти в марте. Об этом ТАСС сообщил Монсон.

Первый поединок между спортсменами прошел 18 августа 2023 года по правилам бокса и завершился вничью. Позднее Монсон сообщил ТАСС, что повторный бой может быть проведен в феврале 2024 года.

"Бой с Тактаровым должен состояться в марте. У него съемки, есть вопросы по здоровью. Поэтому мы отложили на март", - сказал Монсон.

Монсону 53 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 56 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам ММА, еще в 2 боях была зафиксирована ничья.