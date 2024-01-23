Тарпищев считает, что Медведев обязан выходить в полуфинал Australian Open

В четвертьфинале российский теннисист сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, матч пройдет 24 января

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев будет фаворитом в четвертьфинальном матче Australian Open против поляка Хуберта Хуркача и должен выходить в следующую стадию турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Матч между Медведевыми и Хуркачем пройдет 24 января.

"Даня должен обыгрывать Хуркача и проходить дальше. Но для этого нужны концентрация и внимание, - сказал Тарпищев. - И, конечно, надо свою подачу играть и действовать на подаче лучше, чем это было в предыдущей игре. А так Медведев - фаворит предстоящей встречи и один из фаворитов турнира в целом".

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).