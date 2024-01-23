Матыцин и Меняйло осмотрели спортивные объекты в Северной Осетии

Министр спорта и глава региона посетили стадион "Спартак", ледовый дворец "Тагбан" и центр борьбы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Северной Осетии Сергей Меняйло осмотрели спортивные объекты в регионе и провели встречу со спортивной общественностью. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Делегация осмотрела территорию стадиона "Спартак", где выступает местный футбольный клуб "Алания". Новый домашний стадион "Алании" планируют построить к весне 2024 года, а первые матчи команды запланированы на август. Также Матыцин и Меняйло посетили ледовый дворец "Тагбан" и центр борьбы.

"В развитии спорта важно, что мы укрепляем систему, основной которой является детско-юношеский спорт, массовый спорт, реализация федеральных проектов "Спорт - норма жизни" и "Бизнес-спринт", - сказал Матыцин. - Обеспеченность спортивной инфраструктурой - это не только показатель для достижения, за каждым таким проектом стоят люди: тренеры, дети, специалисты. В год семьи мы вместе уделяем отдельное внимание формированию программ для вовлечения в физическую культуру семей, ведь когда ребенок попадает в спорт, он ощущает себя частью спортивного сообщества, большой спортивной семьи. В этой работе надеемся на поддержку активной спортивной общественности, чтобы совместными усилиями исполнить поручение президента России и вовлечь в занятия спортом 70% жителей наше страны к 2030 году".

"Республика Северная Осетия - Алания является спортивной испокон веков. Сегодня мы с федеральным министром Олегом Матыциным посетили строящийся стадион "Спартак", ледовый дворец, центр борьбы. Необходимо сделать все, чтобы в регионе развивались все виды спорта, возродить сильные спортивные традиции Северной Осетии. Чтобы это сделать, надо создать необходимые условия, пересмотреть многие подходы. При поддержке федерального министерства это вполне реализуемо", - отметил Меняйло.

В ходе рабочей встречи Матыцин и Меняйло обсудили со спортивной общественностью вопросы строительства спортивных объектов в сельской местности, развитие отдельных видов спорта в регионе и проведение в Северной Осетии крупных спортивных мероприятий.