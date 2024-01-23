Гран-при "Формулы-1" в Мадриде дебютирует в календаре чемпионата в 2026 году

На данный момент один из этапов чемпионата принимает Барселона

ТАСС, 23 января. Мадрид примет Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Столица Испании будет принимать этап с 2026 по 2035 год. Сейчас испанский Гран-при проходит в Барселоне, контракт на проведение этапа рассчитан до 2026 года включительно. На автодроме "Барселона-Каталунья" соревнования "Формулы-1" проводятся с 1991 года.

Сезон-2024 "Формулы-1" начнется 2 марта в Бахрейне, всего запланировано проведение 24 этапов. Победителем последних трех сезонов становился нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен.