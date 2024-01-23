Фигурист Грицаенко назвал везением победу на чемпионате России по прыжкам

Вместе с Елизаветой Грицаенко выиграл на турнире соревнования спортивных пар

ТАСС, 23 января. Фигурист Артем Грицаенко, выступающий с Елизаветой Осокиной в соревнованиях спортивных пар, считает везением победу на чемпионате России по прыжкам. Об этом спортсмен рассказал "Спорт-Экспрессу".

20 января Осокина и Грицаенко стали победителями турнира, в финале обойдя чемпионов Европы 2020 года Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а в полуфинале - олимпийских чемпионов в командном турнире Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

"Мы приезжали покататься и даже не рассчитывали на то, что сможем опередить лидеров, - сказал Грицаенко. - Просто выходили, катались и думали, что, скорее всего, проиграем, очень хотели показать хорошие элементы, даже не переживали, нам ведь просто нужно было сделать свое. Если бы мы как-то готовились к тому, что надо обойти лучших, то был бы мандраж. После победы над Мишиной и Галлямовым мы были в шоке, думали: "Ну все, в финале уже точно проиграем, второй раз так не повезет". Но получилось, что и второй раз повезло. Да, мы тоже молодцы, хорошо сделали элементы, но считаю, что в большей степени везение".

"Я сорвала в финале прыжок, это единственное, что не получилось. В остальном все было сделано на хорошем уровне. Мы показали то, что готовили, все это было больше похоже на игру - мы это так воспринимали", - добавила Осокина.

Чемпионат России по прыжкам проводился во второй раз. Впервые соревнования прошли в 2022 году. Тогда личные соревнования проводились только в мужском и женском зачетах.