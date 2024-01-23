Фигуристы Осокина и Грицаенко рассказали, что надеются выступить на международных турнирах

По словам спортсменов, им "хочется чего-то новенького"

ТАСС, 23 января. Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко надеются на скорейшее возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Об этом они рассказали "Спорт-Экспрессу".

В субботу Осокина и Грицаенко выиграли чемпионат России по прыжкам в соревнованиях пар.

"Больше следим за теми турнирами, где принимают участие наши русские товарищи, в основном за ними - видим, смотрим, - ответил Грицаенко на вопрос, следит ли он за международными турнирами. - Мы второй год боремся между нашими ребятами, и хочется чего-то новенького, засиделись уже. Кто-то вообще устал так между собой соревноваться. До Олимпиады хочется доехать, однозначно, может быть, и выиграть - если удача к нам повернется".

"Да, мы надеемся, что сможем выйти на международный уровень, но это, к сожалению, решаем не мы. Хочется получить новые эмоции", - отметила Осокина.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе это решение.