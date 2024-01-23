Соболенко сыграет с Гауфф в полуфинале Australian Open

В четвертьфинале белоруска в двух сетах обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову в четвертьфинальном матче Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Соболенко (2-й номер посева). В полуфинале белорусская теннисистка сыграет с американкой Коко Гауфф (4), которая в четвертьфинале победила украинку Марту Костюк (без номера посева) - 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2. По ходу первого сета представительница США уступала со счетом 1:5. Соболенко и Гауфф в прошлом сезоне встречались в финале US Open, тогда сильнее оказалась американская спортсменка.

Крейчикова получила 9-й номер. В матче четвертого круга Australian Open она обыграла россиянку Мирру Андрееву.

Соболенко 25 лет, на ее счету 13 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году теннисистка выиграла Australian Open, одолев в финале уроженку Москвы Елену Рыбакину, которая сейчас выступает за Казахстан.

Крейчиковой 28 лет, она является 11-й ракеткой мира и обладательницей 7 титулов WTA. В 2021 году чешская теннисистка выиграла Roiland Garros, в финале обыграв россиянку Анастасию Павлюченкову. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в парном разряде.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).