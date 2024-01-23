Дуэт Воробьевой и Цымбалова перешел от Крыловой в группу Линичук

Фигуристы объяснили свое решение желанием "двигаться дальше"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ярослава Воробьева и Георгий Цымбалов, выступающие в танцах на льду, покинули тренерский штаб Анжелики Крыловой и теперь занимаются в группе олимпийской чемпионки в танцах на льду Натальи Линичук. Об этом ТАСС рассказал Цымбалов.

"Мы с Ярославой третьего января приступили к тренировкам в группе Натальи Владимировны Линичук. Мы очень благодарны Анжелике Алексеевне Крыловой за совместную работу, но мы решили двигаться дальше", - сказал Цымбалов.

В декабре 2023 года было объявлено, что Линичук стала руководителем направления танцев на льду в новом филиале академии "Ангелы Плющенко", открывшемся в Москве.

Воробьевой и Цымбалову по 16 лет. В текущем сезоне дуэт выступил на двух этапах юниорского Гран-при России, на которых занял седьмое и восьмое места.