Победитель Лиги чемпионов футболист Милитао продлил контракт с "Реалом"

Новое соглашение испанского клуба с защитником сборной Бразилии будет действовать до 2028 года

ТАСС, 23 января. Бразильский защитник Эдер Милитао и испанский футбольный клуб "Реал" продлили контракт. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с игроком рассчитано до 2028 года.

Милитао 26 лет, он выступает за "Реал" с лета 2019 года. В составе команды игрок провел 143 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Вместе с клубом защитник дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, победил в Лиге чемпионов, Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В нынешнем сезоне бразилец сыграл 1 матч, после которого ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

За сборную Бразилии Милитао принял участие в 30 играх, в которых забил 2 гола. В 2019 году футболист стал победителем Кубка Америки.

"Реал" по итогам 20 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды 51 очко. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой сыграет с германским "Лейпцигом".