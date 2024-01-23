"Удинезе" наказали закрытием трибун из-за расистских оскорблений футболиста "Милана"

Следующий домашний матч "Удинезе" проведет 3 февраля против "Монцы"

ТАСС, 23 января. Футбольному клубу "Удинезе" придется провести следующий домашний матч чемпионата Италии с пустыми трибунами. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия итальянской лиги, которое приводит журналист Альфредо Педулла.

Следующий домашний матч "Удинезе" проведет 3 февраля против "Монцы".

В субботу болельщики "Удинезе" оскорбляли французского вратаря "Милана" Майка Меньяна по ходу матча чемпионата Италии. Игра была приостановлена на несколько минут. "Милан" победил со счетом 3:2.

По итогам 16 туров "Удинезе" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 18 очками. Следующую игру "Удинезе" проведет 27 января на выезде против "Аталанты".