Двукратный призер Игр Тер-Ованесян надеется побить рекорд мира в категории старше 85 лет

23 января на турнире в Москве он в лучшей попытке прыгнул на 3,13 метра, рекорд мира - 3,83 м

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Прыгун в длину Игорь Тер-Ованесян, выигрывавший бронзовые медали Олимпийских игр 1960 и 1964 годов, верит, что сможет побить мировой рекорд в своей возрастной категории. Об этом 85-летний ветеран отечественной легкой атлетики сообщил журналистам.

23 января на турнире в Москве Тер-Ованесян в лучшей попытке прыгнул на 3,13 метра. Сейчас высшее мировое достижение в прыжках в длину для спортсменов старше 85 лет принадлежит японцу Мамору Сайто (3,83 м).

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"Для меня это в своем роде трагедия, потому что голова осталась прежней, а тело не может, - сказал Тер-Ованесян. - И я страдаю от этого, но думаю, что могу прыгнуть дальше. Но почему-то не могу сделать этого. Сейчас меня ничего не беспокоит, я спокойно тренируюсь".

"Способен ли я побить мировой рекорд? Во мне сидит это, но я не могу никак это реализовать. Может быть, мой разбег должен быть короче и спокойнее, я не могу никак нащупать оптимальный вариант. Но когда я найду, то смогу прыгать за 4 метра. Я убежден, и до 90 лет буду пытаться это сделать", - добавил ветеран.

Тер-Ованесян отметил, что намерен выступить на зимнем чемпионате России среди ветеранов.