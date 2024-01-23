Путин напомнил о знакомстве с Пеле и его хорошем отношении к России

Российский футбольный союз обсуждал варианты увековечивания имени бразильского футболиста

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бразильский футболист Пеле был добрым человеком, который хорошо относился к России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями в ходе форума "Родные - любимые" на ВДНХ. Обсуждая футбол с мальчиком Саввой Уваровым, Путин напомнил, что был знаком с Пеле.

Узнав, что мальчик тренируется на позиции нападающего, Путин поинтересовался: "Кто твой самый любимый игрок? Ну, кроме тебя самого?" Узнав, что это Пеле, президент отреагировал: "Ну да, не ошибешься".

"Я с ним был знаком, - напомнил Путин. - Очень добрый был, такой приятный человек. И очень хорошо относился к России".

Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) - единственный игрок, трижды выигравший чемпионат мира (1958, 1962, 1970). Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия. Он умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Российский футбольный союз обсуждал варианты увековечивания его имени.