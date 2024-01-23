Чесноков считает, что теннисисту Рублеву не хватало свежести в матче с Синнером

Во вторник российский теннисист уступил итальянцу в четвертьфинале Australian Open

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев здорово играл в четвертьфинальном матче Australian Open против итальянца Янника Синнера, но ему не хватило свежести. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков

Рублев проиграл Синнеру со счетом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. На тай-брейке россиянин вел со счетом 5:1.

"Обидно, что Рублев проиграл, но после второго сета Синнер перестал ошибаться, играл как робот. Каждый мяч проходил через розыгрыш. Даже если бы Андрей выиграл второй сет, а что дальше? Когда шли длинные розыгрыши, Андрею не хватало сил держать темп. Он был в порядке, здорово играл, но свежести ему не хватало", - сказал Чесноков.

Выход в четвертьфинал остается лучшим результатом Рублева на турнирах Большого шлема. Он в десятый в карьере проиграл на этой стадии соревнований.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).