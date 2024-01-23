Янчук считает, что теннисист Синнер сумел воспользоваться ошибками Рублева

Во вторник российский игрок уступил итальянцу в четвертьфинале Australian Open

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Итальянский теннисист Янник Синнер сумел воспользоваться ошибками россиянина Андрея Рублева в четвертьфинальном матче Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянца.

"Досадное поражение, матч был равный, Андрей не уступал по темпу, силе, но тот подобрал ошибки Рублева, сумел ими воспользоваться, - сказал Янчук. - Иногда Андрей смягчал игру, укорачивал там, где можно было вколотить, где-то со второй подачи попадал в сетку. Синнер действовал неровно, в какой-то степени ему повезло, но он оказался более стабильным, сумел больше попасть в корт в ответственные моменты матча, поэтому заслуженно победил. Всегда Андрею чуть-чуть не хватает для того, чтобы сделать шаг вперед, но нельзя его упрекнуть в том, что у него нет настроя или характера".

Рублев в десятый в карьере проиграл на стадии четвертьфинала на турнире Большого шлема, выход в эту стадию - его лучший результат на соревнованиях данной категории.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).