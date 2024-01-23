Хоккеисты О'Делл и Пакетт вернулись в состав "Динамо" на матч со "Спартаком"

Канадские нападающие московского "Динамо" пропустили предыдущий матч команды

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Канадские нападающие московского "Динамо" Эрик О'Делл и Седрик Пакетт примут участие в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:30 мск.

О'Делл и Пакетт пропустили предыдущий матч с минским "Динамо" (4:1), который прошел 20 января. 18 января на пресс-конференции после матча с "Нефтехимиком" (1:2) главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов сообщил, что на тренировке перед игрой отсутствовали 10 человек по причине болезни.

О'Делл в текущем сезоне в 49 матчах набрал 41 (21 заброшенная шайба + 20 результативных передач) очко. Пакетт провел 51 матч, в активе форварда 32 (19+13) очка.

"Динамо" после 53 матчей набрало 74 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые гарантировали себе участие в плей-офф. "Спартак" в 55 играх набрал 70 очков и располагается на 4-й строчке Запада. Красно-белым достаточно не проиграть в основное время, чтобы обеспечить себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.