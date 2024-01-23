Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на турнире в Москве

Спортсменка преодолела планку на высоте 1,90 метра

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене стала победительницей легкоатлетического турнира в Москве в прыжках в высоту. Соревнования прошли в легкоатлетическом манеже Российского университета спорта ГЦОЛИФК.

Ласицкене показала результат 1,90 метра. Второе место заняла Кристина Королева (1,87 метра), третьей стала Татьяна Ермаченкова (1,87). Королева опередила Ермаченкову по количеству попыток.

Ласицкене 31 год, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).