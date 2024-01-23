Лучший бомбардир "Спартака" Голдобин не сыграет в матче КХЛ с "Динамо"

Также игру пропустит капитан красно-белых Дмитрий Вишневский, вместо него с капитанской нашивкой выйдет Илья Ковальчук

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Лучший бомбардир московского "Спартака" в текущем сезоне нападающий Николай Голдобин не примет участия в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со столичным "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Встреча пройдет во вторник на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:30 мск.

Голдобин в 55 матчах набрал 65 (31 заброшенная шайба + 34 результативные передачи) очков и занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Лидирует нападающий "Динамо" Никита Гусев - 70 (19 + 51). Встречу также пропустит форвард красно-белых Павел Порядин, который не играл в прошлом матче с казанским "Ак Барсом" (3:4 после буллитов).

В состав "Спартака" вернулся нападающий Шейн Принс, не игравший с 9 января. Ворота "Спартака" будет защищать словак Патрик Рибар. Он провел последний матч 14 января, тогда "Спартак" проиграл магнитогорскому "Металлургу" (2:6). Встречу пропустит капитан красно-белых защитник Дмитрий Вишневский. С капитанской нашивкой на игру выйдет нападающий Илья Ковальчук.

"Динамо" после 53 матчей набрало 74 очка и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые гарантировали себе участие в плей-офф. "Спартак" в 66 играх набрал 70 очков и располагается на четвертой строчке. Красно-белым достаточно не проиграть в основное время в сегодняшней игре, чтобы обеспечить участие в розыгрыше Кубка Гагарина.