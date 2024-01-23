Ласицкене заявила, что не может смириться с вынужденным пропуском Олимпиады-2024

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не сняла с российских легкоатлетов отстранение, из-за чего они не смогут выступить на Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Победительница Олимпиады-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене не может смириться с тем, что вынуждена будет пропустить Игры в Париже. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"С этим невозможно смириться, я до сих пор не могу понять свое состояние по поводу Олимпийских игр, - ответила Ласицкене на вопрос, как она относится к пропуску ближайшей Олимпиады. - Я трезвомыслящий человек и понимаю невозможность своей поездки в Париж в этом году. Но я не отпустила эту ситуацию, как ни глупо это выглядит. У меня неверие, что такое может быть, хотя мы уже это проходили в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро".

Российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, не были допущены до участия в Играх-2016 в Бразилии.

"Вообще я стараюсь не возвращаться к этой теме, живу тренировками и соревнованиями", - заключила олимпийская чемпионка.

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже.