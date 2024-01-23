Плющенко: Муравьева спокойно может быть лидером на чемпионатах мира и Европы

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, его ученица стабильно показывает стабильные результаты на внутрироссийских соревнованиях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Фигуристка Софья Муравьева способна занимать самые высокие места на международных соревнованиях в случае допуска к ним российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал тренер Муравьевой двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

21 января Муравьева в составе команды Дмитрия Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам. Днем ранее она не смогла выйти в финал турнира в индивидуальных соревнованиях.

"Соня сделала блестяще свою работу, она выполнила все то, что она умеет. Три с половиной оборота аксель, комбинации и каскады - все было четко, не сорвала ни один элемент, для меня это очень важно. Соня показала стабильность, то, что она действительно уже взрослый спортсмен, все-таки девочке уже 17 лет, не 12, и в этом возрасте она может прыгать сложные прыжки ультра-си", - заявил Плющенко.

"Я очень горжусь своей спортсменкой, Соня показала высокий результат, и она конкурентоспособна сейчас со всем миром. Если нас допустят [к международным соревнованиям], то она спокойно может быть на лидирующих позициях на чемпионатах мира и Европы", - отметил он.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Муравьевой 17 лет. В текущем сезоне заняла второе место на чемпионате России. В финале серии Гран-при России прошлого сезона фигуристка заняла пятое место, также на ее счету четвертая позиция на чемпионате России.