"Спартак" согласовал личные условия контракта с футболистом "Твенте" Угальде

Нападающий Манфред Угальде в текущем чемпионате Нидерландов забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач

ТАСС, 23 января. Московский "Спартак" согласовал условия личного контракта с футболистом нидерландского "Твенте" Манфредом Угальде. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в X (ранее - Twitter).

По информации источника, "Спартак" отправил официальное предложение по трансферу нападающего в клуб из Нидерландов. Переговоры находятся на завершающем этапе.

Угальде 21 год. В текущем сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач. За сборную Коста-Рики нападающий сыграл 4 матча и забил 1 мяч.

"Спартак" после 18 туров набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.