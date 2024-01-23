Чешский футбольный клуб отменил матч со "Слованом" из-за его игры с московским "Динамо"

Словацкая команда во вторник провела товарищескую встречу с российской командой в Катаре

ПРАГА, 23 января. /ТАСС/. Пражская футбольная команда "Славия" отказалась от игры с клубом "Слован" из Братиславы из-за того, что во вторник в Катаре он провел товарищеский матч с московским "Динамо". Об этом сообщил новостной портал pravda.sk.

Матч "Славия" - "Слован" был запланирован на 4 февраля и должен был пройти в Праге.

По данным портала, руководство пражского клуба приняло решение об отмене встречи со словацкой командой после получения информации о том, что та сыграла с "Динамо". "Славия" и "Слован" входят в высшие футбольные лиги своих стран и неоднократно были чемпионами республик.

"Динамо" находится в Катаре на сборах, во вторник оно обыграло "Слован" со счетом 2:1.