Главный тренер "Спартака" Жамнов рассказал о состоянии травмированных хоккеистов

Нападающие Михаил Мальцев и Андрей Локтионов вернутся в состав команды в феврале

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Павел Порядин может сыграть в ближайших матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Алексей Жамнов.

Порядин пропустил две последние встречи - с казанским "Ак Барсом" (3:4 по буллитам) и московским "Динамо" (6:3). В игре с "Динамо" также не приняли участия капитан "Спартака" защитник Дмитрий Вишневский и лучший бомбардир команды Николай Голдобин.

"Порядина, возможно, в ближайших играх увидим. Голдобин и Вишневский заболели", - сказал Жамнов.

Ранее травмы получили нападающие красно-белых Андрей Локтионов и Михаил Мальцев. "Мальцев появится в начале-середине февраля, Локтионов - во второй половине февраля", - сообщил главный тренер "Спартака".

"Спартак" набрал набрал 72 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ. В следующем матче "Спартак" 27 января примет московское "Динамо".