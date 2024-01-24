Хоккеист "Спартака" Принс назвал Цыплакова самым эффективным нападающим в КХЛ

Форвард красно-белых Максим Цыплаков отметился четырьмя заброшенными шайбами в матче против московского "Динамо"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Максим Цыплаков является сейчас самым эффективным нападающим Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал форвард красно-белых Шэйн Принс.

"Спартак" во вторник одержал победу над московским "Динамо" со счетом 6:3, обеспечив себе выход в плей-офф. Цыплаков отметился в этой игре четырьмя заброшенными шайбами. 21 января он дважды отличился в матче против казанского "Ак Барса".

"С прошлого сезона я уже видел, что у него отличное будущее. У него большое тело, он показывает хорошее катание, у него хороший бросок. Он очень эффективный игрок, самый эффективный в лиге", - сказал Принс.

Принс во вторник вышел на игру с "Динамо", пропустив до этого пять матчей из-за болезни.

"Этот месяц был самым худшим, который у меня был когда-либо. После восстановления я сегодня знал, что сыграю - тренер мне сказал об этом до игры. Чувствовал себя нормально, но мне нужно еще несколько дней, чтобы чувствовать себя еще лучше. Никогда не бывает весело, когда пропускаешь матчи. Я был счастлив вернуться в состав сегодня, особенно на такую большую игру против такой отличной команды", - отметил он.

"Относительно игры с "Динамо" - у нас в раздевалке немало молодых хоккеистов, которые действовали с удвоенной энергией, были голодными до игры", - добавил Принс.