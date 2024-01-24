Достижение Цыплакова и травма Рибара. "Спартак" обыграл "Динамо" и вышел в плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Хоккеисты столичного "Спартака" со счетом 6:3 обыграли московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Благодаря этой победе "Спартак" стал четвертой командой, обеспечившей себе место в плей-офф.

У красно-белых сохраняются проблемы с составом: некоторые хоккеисты не могут помочь команде из-за травм и болезней. При этом московский клуб показывает неплохую игру. В недавнем гостевом матче против "Ак Барса" подопечные Алексея Жамнова дважды вели в счете. Упустив инициативу и позволив сопернику выйти вперед, красно-белые затем проявили характер и отыгрались в концовке третьего периода. В той встрече "Спартак" уступил лишь в серии буллитов.

Столичной команде сейчас приходится играть без своей ведущей тройки, которая давала результат в осенней части чемпионата. По-прежнему нет в составе Ивана Морозова, матч в Казани пропустил и Павел Порядин, а во вторник против "Динамо" не сыграл и лучший бомбардир красно-белых Николай Голдобин. Он, как и капитан команды Дмитрий Вишневский, пропустил игру из-за болезни. Функции капитана вместо Вишневского взял на себя Илья Ковальчук, который, как рассказал Максим Цыплаков, уже давно настраивает партнеров по команде на победу в каждом матче.

"Что касается капитанства Ковальчука, то он и без нашивки дает наставления", - сказал Цыплаков.

Замахнулся на рекорд Морозова

В то же время у московского "Динамо" вернулись в состав канадцы Эрик О'Делл и Седрик Пакетт, которые пропустили субботний матч с минским "Динамо" из-за болезни. Поэтому не без основания болельщики "Спартака" имели право настраивать себя на негатив. Тем более что уже на первой минуте отличился Дмитрий Рашевский. Однако уже на третьей минуте форвард "Спартака" Шэйн Принс сравнял счет. Нападающий вышел на игру с "Динамо", пропустив до этого пять матчей из-за болезни.

"Этот месяц был самым худшим, который у меня был когда-либо. После восстановления я сегодня знал, что сыграю - тренер мне сказал об этом до игры. Чувствовал себя нормально, но мне нужно еще несколько дней, чтобы чувствовать себя еще лучше", - сказал Принс ТАСС.

На шестой минуте Цыплаков вывел гостей вперед, затем удвоил преимущество подключившийся в атаку защитник Михал Чайковски. Уже к 28-й минуте Цыплаков отметился четырьмя заброшенными шайбами. Дважды он отличился при игре в меньшинстве, причем второй из этих голов случился после ошибки голкипера "Динамо", который неудачно вышел из ворот.

Свою четвертую шайбу 25-летний форвард забросил на 27-й минуте, быстрее всех в КХЛ забив четыре гола со старта встречи. Прежде лишь одному хоккеисту "Спартака" удавалось забросить четыре шайбы в одном матче КХЛ - словак Штефан Ружичка это сделал в сезоне-2008/09. Многие ожидали от Цыплакова пятую шайбу, и тогда он бы повторил достижение нынешнего президента КХЛ Алексея Морозова, который первым и пока единственным в лиге забил в одном матче пять голов - 21 ноября 2008 года в игре против "Барыса".

"Были хорошие моменты, которые я реализовал и ребята помогли мне создать. Мне оставалось их только завершить. В меньшинстве удалось забить - в первом голе хорошо бросил из-под ног защитника, а во втором в меньшинстве получился подарок от соперника", - сказал после матча Цыплаков.

Контракт Цыплакова истекает в нынешнем году. По информации газеты "Спорт-Экспресс", возможность подписать контракт с игроком рассматривают 12 клубов Национальной хоккейной лиги, учитывая, что форвард не был задрафтован. Зарплата Цыплакова составляет 12 млн рублей в год, в то время как самым высокооплачиваемым хоккеистом в команде является Голдобин (45 млн).

Проблема с вратарем

"Динамо" лишь удалось выиграть третий период благодаря голам Игоря Ожиганова и Егора Мартынова. "Спартаку" в этом дерби достаточно было не уступить в основное время, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф. После победного матча главный тренер Алексей Жамнов рассказал о состоянии больных и травмированных.

"Порядина, возможно, в ближайших играх увидим", - сказал наставник "Спартака".

Ранее травмы получили центральные нападающие красно-белых Андрей Локтионов и Михаил Мальцев. "Мальцев появится в начале-середине февраля, Локтионов - во второй половине февраля", - сообщил Жамнов.

Вдобавок к этому серьезное, скорее всего, повреждение получил вратарь красно-белых Патрик Рибар, который травмировался во втором периоде. Из раздевалки он спускался к командному автобусу, передвигавшись на костылях. "Раз ушел с площадки, значит, чувствует себя не очень. Но не берусь говорить что-то конкретно", - отметил Жамнов, добавив, что обследование в среду как по Рибару, так и по получившему, по-видимому, микротравму, Джоуи Кину, прояснит ситуацию.

"Спартак" набрал 72 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. 27 января "Спартак" и "Динамо" снова сыграют между собой. Встреча пройдет на арене "Мегаспорт".