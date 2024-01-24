"Рейнджерс" уступили "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне

Встреча завершилась победой калифорнийского клуба в овертайме со счетом 3:2

ТАСС, 24 января. "Сан-Хосе" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Нико Штурм (43-я минута), Райан Карпентер (45) и Томаш Гертл (62). У "Рейнджерс" отличились Адам Фокс (8), Артемий Панарин (22).

Панарин забросил 29-ю шайбу в текущем сезоне, также на счету российского нападающего 34 голевые передачи в 47 играх. Одноклубник Панарина вратарь Игорь Шестеркин отразил 19 бросков из 22. Нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов отметился передачей в эпизоде с победным голом.

"Рейнджерс" возглавляют Столичный дивизион с 61 очком после 47 игр, "Сан-Хосе" идет на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе с 30 очками после 48 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" примут "Вегас" 27 января, "Сан-Хосе" в этот же день на своем льду сыграет с "Баффало".

В других матчах дня "Сент-Луис" на выезде победил "Калгари" (4:3), "Анахайм" одержал домашнюю победу над "Баффало" (4:2), "Коламбус" на выезде со счетом 1:4 уступил "Эдмонтону", единственную шайбу у гостей забросил форвард Дмитрий Воронков.