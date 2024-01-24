Легкоатлетка Кнороз пропустила турнир в Москве из-за отсутствия шестов

Машина с шестами не приехала вовремя из Челябинска, где до этого выступала спортсменка

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз вынуждена была пропустить московский Мемориал Дьячкова и Озолина из-за того, что машина с шестами не приехала в срок из Челябинска, где до этого выступала спортсменка. Об этом сообщил ТАСС тренер Кнороз Владимир Шульгин.

"Полина не смогла выступить вчера на турнире в Москве по причине того, что у нее не было соревновательных шестов, которые в нужное время не приехали из Челябинска, - сказал Шульгин. - Мы отправляли их автотранспортом, потому что самолетом очень дорого выходит, но из-за погодных условий, как я понимаю, машина не приехала в Москву вовремя. В нашем распоряжении были тренировочные шесты, но они, считаю, должны использоваться только во время тренировок".

Турнир в Челябинске состоялся 19 января, расстояние до Москвы составляет около 1 800 км.

Следующим турниром для 24-летней Кнороз, по словам тренера, станет зимний чемпионат Москвы, который пройдет 7 февраля.