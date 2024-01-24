Кучерова признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге

В матче против "Филадельфии" форвард "Тампы" оформил хет-трик

ТАСС, 24 января. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

В гостевом матче против "Филадельфии" (6:3) Кучеров оформил хет-трик и сделал результативный пас. Россиянин первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 80 очков (31 гол + 49 передач).

Второй звездой дня признан финский нападающий "Далласа" Роопе Хинц, забросивший две шайбы, в том числе победную, и сделавший результативную передачу в выездной игре с "Детройтом" (5:4).

Третьей звездой признали вратаря "Эдмонтона" Стюарта Скиннера. Канадец отразил 27 бросков из 28 в домашней встрече с "Коламбусом" (4:1) и помог команде одержать 14-ю победу подряд.