Рожков рассказал о создании команды по следж-хоккею из участников СВО

Глава Паралимпийского комитета России отметил, что создание команды требует определенных организационных и финансовых усилий

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) готов оказать полное содействие в вопросе создания команды по следж-хоккею, в которой будут играть бывшие участники специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал глава ПКР Павел Рожков.

"Первая такая команда уже создана в Самарской области на базе предприятий, там как раз производят сани, и на выставке "Россия" губернатор Самарской области подарил их нашей паралимпийской сборной, - сказал Рожков. - Идея принадлежит Военному комиссариату города Москвы, ко мне с этой идеей подошел военный комиссар Максим Александрович Локтев. Он нашел ребят, которые хотели бы себя попробовать в следж-хоккее, мы пригасили их, представителей ЦСКА, Москомспорта, старшего тренера нашей сборной Руслана Батыршина и провели совещание, где определили, с чего начать создание команды и что для этого нужно".

"У нас есть клуб "Белые медведи", и ребята, которые относятся к Московскому военному округу, могут приезжать туда на тренировки. Мы готовы собрать отдельных участников СВО, потом собрать отдельные пятерки. Создание целой команды требует определенных организационных и финансовых усилий, поэтому пусть ребята соберутся, и если они увидят себя в этом спорте, мы готовы им оказать полное содействие", - добавил собеседник агентства.

Следж-хоккей - командная спортивная игра, паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки.