Главный тренер сборной объяснил, почему трех ведущих легкоатлетов изгнали со сборов

Руслан Мащенко отметил, что правила едины для всех

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Все легкоатлеты, вызванные на базу в Новогорске на январский сбор национальной команды, были предупреждены о правилах его прохождения. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Руслан Мащенко.

Во вторник девятикратная чемпионка России в спринтерском беге Кристина Макаренко сообщила, что ее, барьериста Артема Макаренко и многоборца Арсения Елфимова выгнали со сборов национальной команды за неявку на построение к 8 утра.

"Условия нахождения на учебно-тренировочном сборе сборной команды для всех спортсменов одинаковые, вне зависимости от их титулов, - сказал Мащенко. - На пребывание спортсменов на сборе тратятся большие бюджетные деньги, эти средства для того и выделяются, чтобы атлеты не тратили время на дорогу, питание и восстановление, все это и обеспечивается на сборе. Спортсмены знают условия, все они были предупреждены о правилах прохождения тренировочного сбора. За многочисленные нарушения спортсмены могут быть отстранены от тренировочного мероприятия сборной команды России, какими бы регалиями они не обладали".

Макаренко 26 лет. Она является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в эстафете 4х100 м. Спортсменка обладает рекордами России среди девушек до 18 лет на дистанциях 60 м и 100 м.