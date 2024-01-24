Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

В четвертьфинале россиянин победил поляка Хуберта Хуркача

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 3-м номером. Хуркач получил 9-й номер посева. В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (2-й номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (6).

Медведев единственным из россиян дошел до полуфинала Australian Open в мужском разряде, ранее в четвертьфинале его соотечественник Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру, который в полуфинале сыграет с первой ракеткой мира и действующим победителем турнира сербом Новаком Джоковичем. В женском одиночном разряде позднее в среду четвертьфинальный матч проведет россиянка Анна Калинская. Ее соперницей будет китаянка Чжэн Циньвэнь.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Хуркачу 26 лет, он является девяткой ракеткой мира. В активе спортсмена семь титулов ATP. В 2021 году поляк вышел в полуфинал Уимблдона, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).