Тарпищев: Медведев устроил нервотрепку, но заслуженно вышел в полуфинал Australian Open

В четвертьфинале россиянин в пяти сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Даниил Медведев заслуженно обыграл поляка Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open, хотя матч был сложный и россиянин устроил нервотрепку. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 3-м номером. Хуркач получил 9-й номер посева.

"Сложный матч для Дани, и это следствие лишних сетов, которых он набрал в начале турнира. Хуркача он должен был обыгрывать в четырех сетах, но опять устроил нервотрепку, - сказал Тарпищев. - Спад физический был в начале второго сета, а физика бьет по психике. Поэтому "колбасить" Медведева начало рано. Хорошо, что соперник тоже "поплыл", и было много ошибок с одной и с другой стороны. Это следствие 30-градусной жары, и оба "наевшиеся" были. Плюс Хуркач подавал хуже, чем обычно".

"Но для нас хорошо, что Медведев справился и вышел в полуфинал - это заслуженно. Все-таки в целом Даня играл поинтереснее", - отметил глава ФТР.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (2-й номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (6).