Тарпищев рассказал, что нужно Рублеву для выхода в полуфинал турнира Большого шлема

На Australian Open россиянин в 10-й раз в карьере проиграл на стадии четвертьфинала на турнире Большого шлема

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев в целом успешно выступил на Australian Open, несмотря на поражение в четвертьфинальном матче от итальянца Янника Синнера - для попадания в четверку лучших ему надо немного прибавить. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянца. Рублев в 10-й раз в карьере проиграл на стадии четвертьфинала на турнире Большого шлема. В полуфинале Синнер сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

"Синнер играет стабильно ровно. У него есть в команде человек из "Формулы-1", который работает с психологией, и итальянец максимально сконцентрирован. С Рублевым он сыграл откровенно здорово, - сказал Тарпищев. - У Андрея та же проблема остается - нужно разнообразие в игре. Матч мог сложиться удачно, но не хватило мобилизационной стойкости. Но то, что он сделал - это уже успех. Плюсов в его выступлении в Австралии больше".

"Рублев десять раз был в четвертьфиналах - это тоже достижение, безусловно. Но чтобы попадать в четверку лучших, надо добавить совсем чуть-чуть", - отметил президент ФТР.