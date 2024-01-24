Третьяк признал, что в России не хватает хоккейных арен

Глава ФХР считает, что нужно обратить внимание на студенческие лиги

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проблема с нехваткой хоккейных дворцов по-прежнему остается в России. Об этом на первом заседании комитета Государственной думы по физической культуре и спорту рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Одна ночная лига - это более 1 тыс. хоккейных команд. Наша главная задача - развитие вида спорта по всей стране, очень много внимания уделяем детским школам и студентам, - сказал Третьяк. - Нужно обратить внимание на студенческие хоккейные лиги, это наше настоящее и будущее. Но проблема номер один - нет хоккейных стадионов, негде играть, стадионы переполнены".

"Наша главная задача, чтобы представители вузов больше обращали на это внимание, это касается и Минспорта также. Всего четыре стадиона в вузах, а желающих играть очень много. В той же Северной Америке высокая конкуренция между учебными заведениями. Нам нужно этим заняться", - добавил он.