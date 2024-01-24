В ФХР заявили о необходимости строительства в России порядка 400 катков

Гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов отметил, что есть регионы, где очень высокая обеспеченность катками

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Порядка 400 катков необходимо построить в России для выхода на уровень обеспечения, соответствующий показателям США. Об этом на первом заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

"Есть анализ и программа по каткам. Исходя из потребности пересчета катков на 1 тыс. человек населения, нужно построить порядка 400 катков, чтобы выйти на уровень обеспечения, как в США, - сказал Курбатов. - Есть регионы, где очень высокая обеспеченность, например, Республика Татарстан, в Сибири серьезная недостача, в южных регионах не планируем строить".

"Есть концепция, что в регионе должен быть один каток под крышей. В таких регионах, как Чечня и Ингушетия, должен быть как минимум один каток, загруженность будет. Была программа Министерства спорта РФ, когда построили 50 катков. Мы за то, чтобы программа была возобновлена", - добавил гендиректор ФХР.