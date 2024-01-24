В Федерации хоккея России рассказали о работе по предотвращению оттока игроков за рубеж

В организации отметили, что количество уехавших игроков не превышает 3%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Работа по предотвращению оттока хоккеистов за рубеж ведется, количество уехавших игроков не превышает 3%. Об этом на заседании комитета Государственной думы по физической культуре и спорту высказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

По итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по усовершенствованию работы спортивных агентов в российском спорте, в частности - хоккее. На самом мероприятии глава государства потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые "ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу".

"У нас уезжает менее 3% хоккеистов, большой беды нет, - сказал Курбатов. - Совместно с Минспортом работаем по задаче, поставленной нашим президентом по серым дельцам - это неаккредитованные агенты, плюс скауты, которые вообще нигде не прописаны в законодательстве. Они и занимаются рекрутингом".

В поручении, опубликованном 19 декабря, говорится о том, что правительству РФ с учетом ранее данных поручений при участии ФХР, Континентальной хоккейной лиги и ряда других заинтересованных организаций необходимо принять дополнительные меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов в целях обеспечения прав и законных интересов других субъектов физической культуры и спорта в РФ. К субъектам относятся спортивные федерации, клубы, спортсмены, тренеры, зрители и так далее.