В ФХР рассказали о разработке реестра российского хоккея

В реестр будет включена информация о школах, тренерах и игроках с самого юного возраста

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) занимается разработкой реестра российского хоккея, куда будет включена информация о школах, тренерах и игроках с самого юного возраста. Об этом на первом заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

"Мы делаем реестр российского хоккея: школы, тренеры, дети с самого младшего возраста. Мы практически закончили процесс аккредитации тренеров, практически всем им сегодня присвоены категории. Со следующего года введем систему сертификации: для работы с определенной командой тренер должен будет иметь определенный уровень, в ином случае он не сможет работать с командой", - сказал Курбатов.

Также Курбатов рассказал о разработке специального приложения для тренеров. "Мы тратим серьезные средства, чтобы у нас было мобильное приложение для тренеров, чтобы каждый тренер мог им пользоваться. Программа говорит о том, в каком возрасте должен получать правильные знания игрок. У тренера в приложении будет примерный план на сезон для конкретного возраста игроков, там будут упражнения и лекала, по которым можно будет заниматься", - отметил гендиректор ФХР.